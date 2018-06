Reifen für rund 10 000 Euro von Lastwagen gestohlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwabhausen (dpa/th) - Reifen im Gesamtwert von circa 10 000 Euro haben Unbekannte im Landkreis Gotha vom Anhänger eines Lastwagen gestohlen. Das Gespann hatte in der Nacht zum Freitag auf einem Ratshof an der Bundesstraße 247 gestanden, wie die Polizei am Montag mitteilte. An zwei weiteren Lkw-Gespannen hatten die Unbekannten zudem die Planen der Anhänger aufgeschnitten. Auch hier seien sie vermutlich auf der Suche nach Beute gewesen, hieß es. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen.