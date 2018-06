Mann auf Bundesstraße von Lkw erfasst und getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Scharfbillig (dpa/lrs) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße Trier-Bitburg (B51) ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 54-Jährige habe sein Auto am Montag in Höhe der Abfahrt Scharfbillig (Eifelkreis Bitburg-Prüm) am Fahrbahnrand geparkt und aus zunächst unbekanntem zu Fuß die Fahrbahn überquert, teilte die Polizei mit. Dabei sei er von einem Richtung Bitburg fahrenden Lastwagen erfasst worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die B51 war vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet.