Grausamer Gewalttod von Partnerin: Alkoholkranker angeklagt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Wegen des besonders grausamen Gewalttods seiner Lebensgefährtin hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg Mordanklage gegen einen 33-jährigen Alkoholkranken erhoben. Sturzbetrunken soll der Mann aus Ramsloh im Kreis Cloppenburg seine ein Jahr jüngere Partnerin unter Anwendung erheblicher Gewalt missbraucht haben, so dass sie verblutete, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Angeklagte, der die Tat bestreitet, befindet sich in der Psychiatrie, da aufgrund seiner Alkoholisierung während der Tat seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt in Betracht kommt.

Vor der tödlichen Attacke zu Jahresbeginn soll der Angeklagte seine Lebensgefährtin bereits Ende November auf einer Treppe vor seiner Wohnung derart zu Fall gebracht haben, dass diese mit dem Kopf auf der Treppe aufschlug, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Anschließend soll der auch damals betrunkene Mann ihr noch gegen das Bein und in die Rippen geschlagen haben. Mit einer Schädel- und Rippenprellung wurde die Frau stationär im Krankenhaus behandelt, kehrte aber dennoch später zu dem Angeklagten zurück.