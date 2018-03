Unbekannter bricht in Wohnung ein und greift 82-Jährigen an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sangerhausen (dpa/sa) - Ein Unbekannter hat sich in Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) Zugang zur Wohnung eines 82-Jährigen verschafft und den Mann angegriffen. Laut Aussage des Bewohners wollte der Täter bei dem Übergriff am Montagabend Bargeld, wie ein Polizeisprecher in Halle am Dienstag sagte. Weil der 82-Jährige dem Unbekannten kein Geld gab, habe ihn der Eindringling mit einem Spray angegriffen und seine Forderung wiederholt. Der Senior verneinte abermals, daraufhin verschwand der Unbekannte. Der 82-Jährige musste wegen einer Augenreizung ärztlich versorgt werden. Unklar ist den Angaben der Polizei zufolge bisher, wie der Täter in die Wohnung des Mannes gelangte.