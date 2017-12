Vor Gaststätte mit Messer zugestochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarlouis (dpa/lrs) - Bei einer Messerstecherei in Saarlouis ist ein Mann schwer verletzt worden. Das Opfer ist laut Polizei 53 Jahre alt und stammt aus Völklingen. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Die Tat ereignete sich am Samstagabend vor einer Gaststätte in der Saarlouiser Innenstadt. Der Tatverdächtige ist laut Polizei 40 Jahre alt. Zu den Hintergründen wollten die Beamten am Sonntag "aus ermittlungstaktischen Gründen" keine Angaben machen. Im Polizeibericht hieß es lediglich, der Verletzte sei mit dem Täter "in einen Streit geraten". Auf Nachfrage präzisierten die Polizeibeamten, man habe zuvor "gemeinsam einen getrunken".