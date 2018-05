Mutmaßlicher Dreifachmörder will im Prozess aussagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rottweil (dpa/lsw) - Im Prozess nach dem Familiendrama in Villingendorf (Kreis Rottweil) will der mutmaßliche Dreifachmörder aussagen. Das teilten Verteidiger Bernhard Mussgnug und das Landgericht Rottweil mit. Bislang hatte der 41-Jährige im Mordprozess, in dem schon 13 von 18 angesetzten Verhandlungstagen vorbei sind, geschwiegen. Nun zeigt er offenbar Bereitschaft, den Richtern am Landgericht Rottweil über die ihm vorgeworfene Tat und seine Lebensgeschichte zu berichten. (Az.: 1 Ks 10 Js 10802/17)

Der Kroate soll seinen Sohn am Tag seiner Einschulung im September 2017 erschossen haben, ebenso wie den neuen Freund (34) seiner Ex-Partnerin und dessen 29-jährige Cousine. Seine Ex-Partnerin und Mutter des Kindes konnte flüchten. "Warum hast du das gemacht?", fragte sie den mutmaßlichen Täter bei ihrer Aussage vor Gericht.

Der mutmaßliche Täter habe nicht akzeptiert, dass sie sich im Februar 2017 von ihm getrennt hatte - darin liegt für die Anklagebehörde das Motiv der Tat. Der Prozess ist zunächst bis zum 26. Juni terminiert.