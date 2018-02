Schüsse auf Wohnhaus? Polizei ermittelt Verdächtigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - In Rostock soll ein Mann mit einem Luftgewehr auf ein Wohnhaus geschossen haben. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Anwohner, wie am Samstagmittag ein Auto vor der Garage seines Nachbarn hielt, die Scheibe der Fahrerseite geöffnet und ein Gewehr mit Zielfernrohr auf das Haus gehalten wurde. Danach habe es ein "Geräusch" gegeben, und das Auto sei in unbekannte Richtung davongefahren. Die Polizei ermittelte nach eigenen Angaben wenig später einen Tatverdächtigen und stellte ein Luftgewehr sicher. Der 54-Jährige habe sich nicht zu dem Vorwurf äußern wollen.