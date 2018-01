Polizei gelingt Schlag gegen Drogenkriminalität

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Der Polizei in Rostock sind mehrere Schläge gegen die Drogenkriminalität gelungen. Seit Jahresbeginn konnten gegen eine Frau und zwei Männer als mutmaßliche Drogendealer Haftbefehle vollstreckt werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bereits seit Ende vergangenen Jahres sitze ein vierter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Allen Tatverdächtigen im Alter von 31 bis 44 Jahren werde Handel mit illegalen Betäubungsmitteln im Kilogrammbereich vorgeworfen. Dabei soll es sich hauptsächlich um Amphetamine, aber auch um Marihuana, Kokain und Extasy gehandelt haben. Dabei hätten die Personen unabhängig voneinander agiert. Ein 37-Jähriger habe Jugendliche darüber hinaus dazu benutzt, Drogen zu verkaufen und den Gewinn an ihn abzugeben.

Nach Einschätzung der Polizei sind die Mengen an verfügbaren Drogen, besonders Amphetamine, in Rostock und im umgebenden Landkreis angestiegen. Dabei müsse beachtet werden, dass die Konsumenten den Wirkstoffgehalt dieser Drogen nicht genau einschätzen können. "Teilweise sind Betäubungsmittel mit einem sehr hohen Wirkstoffgehalt im Umlauf, was beim Konsum zu schweren gesundheitlichen Schäden führen kann", hieß es.