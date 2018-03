Niedergeschossene Frau außer Lebensgefahr: Sohn Augenzeuge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rosenheim (dpa/lby) - Die am Freitagabend in Rosenheim niedergeschossene 26 Jahre alte Frau war bei der Tat mit ihrem achtjährigen Sohn unterwegs. Der Bub werde nun betreut, teilte die Polizei am Montag auf Anfrage mit.

Seine schwer verletzte Mutter ist inzwischen außer Lebensgefahr. Sie soll sich dem Vernehmen nach sehr langsam auf dem Weg der Besserung befinden. Die Ermittlungen zum Motiv laufen noch.

"Die Kriminalpolizei ist immer noch dabei, die Hintergründe zu klären. Dazu gehört der genaue Tatablauf und die Motivlage", sagte Polizeisprecher Thomas Schelshorn.

Gegen den Tatverdächtigen, einen 59 Jahre alten Mann, war am Samstag Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden. Bei der Tat handelte es sich laut Polizei um einen gezielten Angriff. Täter und Opfer hätten sich gekannt, seien jedoch kein Paar gewesen.

Der Mann hatte am Freitagabend im Stadtzentrum von Rosenheim mit einer scharfen Waffe auf die Frau geschossen. Zeugen hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Frau kam lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus.