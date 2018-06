Zwei Tote in Riedstadt gefunden: Polizei geht von Tötung aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Riedstadt (dpa/lhe) - Im südhessischen Riedstadt sind zwei Menschen tot in einem Auto gefunden worden. Die Polizei geht von einer Tötung mit anschließendem Suizid aus. Wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte, könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um eine 22-Jährige und einen 24-Jährigen handeln. Weitere Details nannte er zunächst nicht. Das Auto mit den Toten wurde an einem Teich gefunden. Gerichtsmediziner und die Mordkommission sicherten am frühen Mittwochmorgen Spuren vor Ort.