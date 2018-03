Altes Ehepaar tot in Wohnung gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein älteres Ehepaar ist von einer Pflegerin tot in seiner Wohnung entdeckt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 90-jährige Mann erst seine 86-jährige Frau und dann sich selbst getötet hat, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Ihre Leichen wurden am Montagmorgen in Reutlingen entdeckt. Die Ermittler gehen von einem sogenannten erweiterten Suizid aus. Weitere Details teilten sie zunächst nicht mit. Offen war auch, ob es Hinweise darauf gibt, dass auch die Frau sterben wollte. Von einem erweiterten Suizid ist die Rede, wenn ein Mensch sich töten will, zuvor aber andere umbringt.