Ramstein-Miesenbach (dpa/lrs) - Möglicherweise auf der Suche nach einem Weihnachtsbraten sind unbekannte Täter in Ramstein-Miesenbach gewesen. Kurz vor Heiligabend brachen sie in eine Metzgerei in dem Ort ein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei brachen sie die Tür zu einem Abstellraum auf. Die nächste Tür aber knackten sie nicht und zogen ohne Beute ab.