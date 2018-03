Bankfiliale wegen Gasflasche geräumt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Postbauer-Heng (dpa/lby) - Nach dem Fund einer Gasflasche hat die Polizei eine Bankfiliale in der Oberpfalz geräumt. Ein Kunde hatte die Flasche am frühen Mittwochmorgen im Vorraum des Geldinstituts entdeckt und die Beamten alarmiert, wie ein Polizeisprecher berichtete. Wer sie dort deponiert hat, war zunächst unklar. Schäden am Gebäude oder an den Geldautomaten gab es nicht.

Die Polizei räumte das Gebäude in Postbauer-Heng (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) sowie ein benachbartes Anwesen. Umliegende Geschäfte und das Rathaus öffneten wegen des Polizeieinsatzes erst später. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand jedoch nicht.

Gegen 10.00 Uhr gab die Polizei Entwarnung und hob die Sperrungen wieder auf. Sieben Anwohner und Bankangestellte konnten in ihre Wohnungen zurückkehren beziehungsweise die Arbeit aufnehmen. Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.