Unbekannte sprengen Jagdkanzel in die Luft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oelsnitz (dpa/sn) - Unbekannte haben in Oelsnitz im Vogtland eine Jagdkanzel in die Luft gesprengt. Durch die Explosion seien die Teile des Hochsitzes mehrere Meter weit geflogen, teilte die Polizei Zwickau am Dienstag mit. Die Sprengung soll bereits am 9. Juni zwischen 1.00 Uhr und 2.00 Uhr gewesen sein. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.