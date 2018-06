Mit Hammer auf Mann eingeschlagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pfungstadt (dpa/lhe) - Bei einem Streit in einer Wohnung im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg ist ein 52 Jahre alter Mann mit einem Hammer schwer verletzt worden. Ein 39-Jähriger sei "noch bei der Tatausführung" in dem Haus in Pfungstadt festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 39-Jährige hatte sich demnach am frühen Samstagnachmittag unerlaubt Zugang zu dem Haus verschafft und danach den 52-Jährigen angegriffen. Das Opfer sei heftig am Kopf verletzt worden. Lebensgefahr bestand den Angaben nach aber nicht. Der Mann wurde in einer Klinik behandelt.

Seine 33 Jahre alte Frau sei unverletzt geblieben. Der mutmaßliche Angreifer zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Die Ermittler sprachen von einem Beziehungsstreit als Hintergrund für die Tat. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.