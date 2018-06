Keine Untersuchungshaft nach Hammerangriff in Pfungstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pfungstadt (dpa/lhe) - Nach dem Hammerangriff auf einen 52 Jahre alten Mann im südhessischen Pfungstadt muss der mutmaßliche Täter vorerst nicht in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt habe keinen Haftbefehl beantragt, sagte ein Sprecher am Montag. Sie gehe nicht von einem Tötungsvorsatz des 39 Jahre alten Verdächtigen aus, sondern nur von gefährlicher Körperverletzung. Die Verletzungen des Opfers seien nicht so erheblich wie zunächst angekommen. Einen Haftgrund gebe es nicht.

Der Verdächtige war am Samstag in das Haus in Pfungstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) des Opfers eingedrungen und hatte den 52-Jährigen mit einem Hammer attackiert. Der Verletzte wurde in einer Klinik behandelt. Die Staatsanwaltschaft vermutet einen Beziehungsstreit hinter der Tat. Der 39-Jährige sei der Ex-Freund der Partnerin des Opfers, sagte der Sprecher. Die 33-Jährige Frau war bei der Tat ebenfalls in der Wohnung, blieb aber unverletzt.