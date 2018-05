Ladendieb bedroht Baumarkt-Mitarbeiter mit Axt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Paderborn (dpa/lnw) - Ein rabiater Ladendieb hat in einem Baumarkt in Paderborn einen Mitarbeiter mit einer Axt bedroht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Detektiv zwei verdächtige Männer beim Stehlen beobachtet und sie daraufhin angesprochen. Während einer der beiden stehenblieb, versuchte der Zweite zu flüchten. Als ein Angestellter ihm den Weg versperrte, zog der 35-Jährige eine gestohlene Axt aus der Jacke und bedrohte ihn. Mehrere Baumarkt-Mitarbeiter konnten den Rumänen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. In seinem Auto fanden die Beamten weiteres Diebesgut. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen, sein 23 Jahre alter Komplize kam auf freien Fuß.