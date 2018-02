Ein Schwerverletzter nach Streit zwischen Asylbewerbern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Paderborn (dpa/lnw) - Bei einem Streit zwischen zwei Asylbewerbern in Paderborn ist ein 33-jähriger Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Er musste laut Polizei notoperiert werden, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Ein 22-jähriger Afghane und der 33-jährige Mann aus Pakistan waren demnach am Freitag in der Küche der kommunalen Unterkunft aneinandergeraten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stach dabei der Afghane dem Opfer mit einem Messer in den Bauch. Der 22-Jährige habe die Tat gestanden, so die Polizei. Er hatte sich demnach durch Beleidigungen des Pakistaners in seiner Ehre verletzt gefühlt. Gegen den 22-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Eine Mordkommission prüft, ob es sich bei der Tat um ein versuchtes Tötungsdelikt handelt.