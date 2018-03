Polizei setzt Belohnung für Hinweise auf Messerstecher aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Nach einer Messerattacke auf einen 17-jährigen Oldenburger hat die Polizei eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise zur Aufklärung des Verbrechens ausgesetzt. Der Jugendliche, der auch zehn Tage nach der Tat noch in Lebensgefahr schwebt, war am 9. März mit zwei Freunden in der Oldenburger Innenstadt unterwegs, als es zu einem Streit mit einem vorbeigehenden Mann kam. Dieser verfolgte die Gruppe anschließend und stach den jungen Mann mit einem Messer in den Rücken. Die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland richtete inzwischen eine Ermittlungsgruppe mit zehn Beamten ein, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte.