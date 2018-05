Zunächst keine neue Suchaktion im Offenburger Mordfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenburg (dpa/lsw) - Im Offenburger Mordfall gibt es nach einer erfolglosen Aktion zunächst keine neue Suche nach Beweisen. Man müsse nachermitteln und dann schauen, an welchen Orten eine weitere Suchaktion möglicherweise sinnvoll sein könnte, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Im Fall des Ehepaares, das einen 43-Jährigen erschossen haben soll, hatte die Polizei am Dienstag nach Beweismitteln gesucht - allerdings keine gefunden. Ermittler hatten ein Teilstück des Mühlbaches in Offenburg und auch ein Wiesengelände durchkämmt, in dem die Leiche vor gut zwei Wochen gefunden worden war.

Der 43-Jährige war Mitte Mai erschossen worden. Am vergangenen Sonntag wurde das Ehepaar - ein 53-Jähriger und seine 49 Jahre alte Frau - festgenommen. Man werde sich nun zunächst auf die Aussagen konzentrieren, die die beiden bisher gemacht hätten, sagte der Sprecher. Die Frau hat ihre Beteiligung an der Tat eingeräumt, der Mann nicht.