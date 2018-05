Offenburger Mordfall: Suchaktion nach Beweisen ohne Ergebnis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenburg (dpa/lsw) - Im Fall des verdächtigen Ehepaares, das einen 43-Jährigen erschossen haben soll, hat die Polizei bei einer Suchaktion am Dienstag keine Beweisstücke gefunden. Ermittler hatten seit dem Morgen ein Teilstück des Mühlbaches in Offenburg abgesucht und auch ein Wiesengelände in dem Bereich durchkämmt, in dem die Leiche vor gut zwei Wochen gefunden worden war. Die Beamten hatte gehofft, dort Gegenstände oder Hinweise zu finden, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten. "Der gewünschte Sucherfolg blieb an beiden Orten aus", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der 43-Jährige war Mitte Mai erschossen worden. Am vergangenen Sonntag wurde dann das Ehepaar, ein 53-Jähriger und seine 49 Jahre alte Frau, festgenommen. Die beiden stehen nach Polizeiangaben im Verdacht, das Verbrechen begangen zu haben und sitzen in Untersuchungshaft. Die Auswertung des Handys des Getöteten hatte die Ermittler auf die Spur der Frau gebracht.

Demnach war das Opfer in der Tatnacht mit der 49-Jährigen an einem Kreisverkehr zwischen Offenburg und Ortenberg verabredet. Ihr Mann habe von dem außerehelichen Kontakt erfahren und den Mann in Absprache mit seiner Frau zum Tatort gelockt. Die Frau hat ihre Beteiligung an der Tat eingeräumt, der Mann nicht. Motiv und Hintergrund sind noch unklar.