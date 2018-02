Maskierter Räuber bedroht Angestellte mit Waffe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Northeim (dpa/lni) - Bei einem Überfall auf einen Lebensmitteldiscounter in Northeim hat ein maskierter Räuber eine Angestellte mit einer Waffe bedroht und mehrere tausend Euro erbeutet. Die 51-Jährige sei am Samstagmorgen vor Arbeitsbeginn an der Eingangstür von dem Täter überrascht worden, teilte die Polizei mit. Die Frau sei gezwungen worden, den Safe im Personalbüro zu öffnen. Anschließend sei der Räuber mit seiner Beute auf einem Motorroller geflüchtet.