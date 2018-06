Messerangriff: Frau lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - Ein Mann soll seine Ex-Freundin in Neumünster mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Der 34-Jährige sei am Dienstagabend nach einem Streit in der gemeinsamen Wohnung auf die Frau losgegangen, teilte die Polizei mit. Die 25-Jährige wurde mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Ex-Partner fest. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen.