Herrenloses Gepäck führt auf die Spur von gesuchtem Dieb

Neumünster (dpa/lno) - Ein herrenloses Gepäckstück am Bahnhof Neumünster hat auf die Bundespolizei auf die Spur eines gesuchten Diebes geführt. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, hatten Beamte am Mittwochabend einen herrenlosen Trolley entdeckt. Auf der Suche nach dessen Besitzer waren die Beamten demnach auf einen betrunkenen Mann gestoßen. Der 39-Jährige sagte aus, dass der Trolley einer Freundin gehöre und er darauf hätte aufpassen sollen. Bei der Überprüfung seiner Personalien sich nach Bundespolizeiangaben herausgestellt, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Kiel wegen mehrerer Diebstähle per Haftbefehl gesucht wurde.