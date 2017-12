Nach Überfallserie: Zwei Tatverdächtige in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mutterstadt (dpa/lrs) - Nach einer Überfallserie auf mehrere Tankstellen in Rheinland-Pfalz sowie auf einen Supermarkt im baden-württembergischen Schwetzingen hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen während der vergangenen Wochen gemeinsam Überfälle in Dannstadt, Speyer, Neustadt, Ludwigshafen, Schwegenheim, Frankenthal und Worms sowie in Schwetzingen verübt haben.

Wie es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt, wurde in der Wohnung eines 21 Jahre alten Verdächtigen unter anderem die vermutliche Tatkleidung und eine Waffe sichergestellt. Gegen den Mann aus Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Ein zweiter Tatverdächtiger konnte am 27. Dezember festgenommen werden; er hatte sich bei der Polizei freiwillig gestellt. Bei dem ebenfalls 21 Jahre alten Mann - auch er stammt aus Mutterstadt - wurde die mutmaßliche Tatkleidung zweier Überfälle in Ludwigshafen und in Frankenthal sichergestellt. Auch gegen ihn wurde Untersuchungshaft wegen seiner Beteiligung an den Überfällen angeordnet.