Studie: Angriffe auf Rettungskräfte sind keine Einzelfälle

Münster (dpa/lnw) - Viele Rettungskräfte in Nordrhein-Westfalen werden an ihren Einsatzorten zur Zielscheibe für Beleidigungen und Gewalt. Diese bitteren Erfahrungen sind bei weitem keine Einzelfälle, wie eine Studie der Ruhr-Universität Bochum zeigt. Jeder achte Feuerwehrmann und Rettungsdienstmitarbeiter ist demnach schon einmal Opfer von körperlicher Gewalt geworden. Mehr als jeder Zweite ist in jüngster Zeit angepöbelt worden. Diese ersten Studienergebnisse wurden im Oktober 2017 veröffentlicht. Heute wird die gesamte Studie am Institut der Feuerwehr NRW in Münster präsentiert.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) fordert einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft. "Wenn unsere Retter selbst zu Opfern werden, dann stellt das zivilisatorische Errungenschaften auf den Kopf. Das dürfen wir nicht zulassen", sagte Reul der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vorab. Reul will sich in einer Pressekonferenz in Münster unmittelbar im Anschluss an die Vorstellung der Studie zu den Ergebnissen und Konsequenzen äußern. Auftraggeber der wissenschaftlichen Untersuchung sind die Komba Gewerkschaft NRW, die Ministerien für Inneres und Gesundheit sowie die Unfallkasse NRW.