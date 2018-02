Patientin in Klinik vergewaltigt: Pfleger vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Weil er eine Patientin vergewaltigt haben soll, muss sich ein Krankenpfleger von heute an vor dem Münchner Landgericht I verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 59-Jährigen vor, die Frau im Münchner Klinikum rechts der Isar im Dezember 2016 mit einem Schlafmittel betäubt zu haben. Anschließend soll er die 52-Jährige auf eine Toilette gebracht, ausgezogen und sich an ihr sexuell vergangen haben. Später zog er sie laut Anklage wieder an und legte sie in ihr Bett zurück. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt. Der Vorwurf der Anklagebehörde lautet neben Vergewaltigung auch Missbrauch eines Behandlungsverhältnisses.