Kaum Probleme mit getunten E-Bikes

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - In Bayern gibt es kaum Probleme mit unerlaubt getunten E-Bikes. In den vergangenen Jahren habe es nur Einzelfälle gegeben, teilte ein Sprecher des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur mit, ohne flächendeckende Zahlen zu nennen. Von einer Tuning-Szene könne keine Rede sein.

Die Polizei in Unterfranken hat laut Innenministerium beispielsweise von 2015 bis 2018 in nur vier Fällen Anzeige wegen illegal aufgerüsteter Elektroräder erstattet. Auch in München waren im vergangenen Jahr die Fälle überschaubar: Beamte hätten in der Nähe des Oktoberfestes zwei Rikschas mit höherer Leistung aus dem Verkehr gezogen.

Getunte Elektroräder seien nur dann im normalen Straßenverkehr auffällig, wenn der Radfahrer ungewöhnlich schnell unterwegs sei oder ein Sachverständiger zu einem Verkehrsunfall gerufen wird, so das Innenministerium. Sollte das Fahrrad manipuliert sein, werde die Weiterfahrt unterbunden und das aufgerüstete Fahrzeug sichergestellt.