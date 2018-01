Herrmann fordert harte Strafen nach Attacken gegen Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Nach den Attacken gegen Polizisten in Regensburg hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) harte Strafen für die Täter gefordert. "Ich halte ein solches Verhalten natürlich für völlig unerträglich", sagte der Minister am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. Von Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchen, werde erwartet, dass sie sich rechtstreu verhalten. Die Täter sollten schnellstmöglich vor Gericht gestellt und hart bestraft werden. Zudem werde geprüft, "inwieweit sie schnell wieder außer Landes gebracht werden können".

Bei vier Angriffen waren in der Nacht zum Sonntag zwei Beamte erheblich verletzt worden. Gegen einen 17-jährigen Afghanen, der einen am Boden liegenden Polizisten gegen den Kopf trat, wurde unter anderem wegen versuchter Tötung Haftbefehl erlassen.