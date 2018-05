Bundespolizei deckt Großschleusung auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - Die Bundespolizei hat eine Großschleusung aufgedeckt. Bei Müllrose (Oder-Spree) wurden zehn Männer und Frauen sowie zwei Kinder (1 und 13) aufgegriffen, die keine Aufenthaltspapiere für Deutschland hatten, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Elf der Eingeschleusten seien irakische Staatsbürger, einer habe die türkische Staatsbürgerschaft, hieß es. Ein Zeuge hatte die Gruppe am Donnerstagmorgen beobachtet, wie sie aus einem Wald kam. Die Aufgegriffenen gaben laut Polizei an, mit einem Kleintransporter aus der Ukraine über Polen nach Deutschland gebracht worden zu sein. Gegen sie wird wegen unerlaubter Einreise ermittelt. Der Schleuser wird noch gesucht.