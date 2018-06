Raubüberfall in Mühlhausen: Polizei sucht Zeugen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlhausen (dpa/th) - Nach einem Raubüberfall auf eine Fleischerei in Mühlhausen sucht die Polizei mögliche Zeugen. Bei dem Überfall war eine 39 Jahre alte Angestellte am frühen Montagmorgen an Kopf und Arm verletzt worden. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Die Mitarbeiterin einer benachbarten Bäckerei hatte die Frau bewusstlos in dem verwüsteten Geschäft gefunden. Aus der Kasse und dem Portemonnaie der 39-Jährigen fehlten mehrere hundert Euro.

Das Opfer konnte sich den Angaben zufolge lediglich daran erinnern, die Fleischerei betreten zu haben, um den Arbeitstag vorzubereiten. Dann wurde sie bewusstlos und kam erst wieder zu sich, als der Notarzt sie behandelte. Nun sucht die Polizei Zeugen, die eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Fleischerei gesehen haben.