Mann soll Freundin erwürgt haben: Plädoyers erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlhausen (dpa/th) - Im Totschlagsprozess gegen einen 52 Jahre alten Mann soll heute in Mühlhausen plädiert werden. Der Angeklagte hatte zu Prozessauftakt gestanden, Ende April 2017 seine Lebensgefährtin in Ilfeld (Kreis Nordhausen) erwürgt zu haben. Vor Ende der Beweisaufnahme soll noch einmal der Chefermittler der Nordhäuser Kriminalpolizei befragt werden.

Der Angeklagte gab an, die Frau am Tattag wegen der bevorstehenden Trennung zur Rede gestellt zu haben. Im Badezimmer sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der die 48-Jährige ausrutschte. Dann habe er zugedrückt. Der Mann wählte nach der Tat selbst den Notruf. Die zweifache Mutter wurde wenig später tot in der Wohnung gefunden.

Der Angeklagte wurde am 30. April 2017 festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Mühlhausen will am 26. März ein Urteil verkünden.