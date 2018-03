Asylbewerber niedergestochen: Hintergrund weiter unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Moosburg an der Isar (dpa/lby) - Nach lebensgefährlichen Stichen auf einen Asylbewerber im oberbayerischen Moosburg an der Isar (Landkreis Freising) fahndet die Polizei weiter nach dem Täter. Die Hintergründe der Tat waren auch am Montag noch unklar. Die Ermittler schließen eine rassistisch motivierte Tat aber nicht aus. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Der 18 Jahre alte Asylbewerber werde weiter intensivmedizinisch behandelt und sei nicht vernehmungsfähig, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Polizei prüfe eine erneute Untersuchung des Tatorts. Unter anderem ist auch die Tatwaffe noch nicht gefunden. Unklar ist, ob es sich um ein Messer oder einen anderen Gegenstand handelt.

Der junge Mann aus Somalia war in Rosenheim untergebracht und war am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr zu Fuß in Moosburg unterwegs, um eine Bekannte zu besuchen. Als er gerade eine Brücke über die Bundesstraße 11 überquert hatte, griff ihn ein Unbekannter an und stach auf ihn ein. Anschließend flüchtete der Angreifer.

Schwer verletzt schleppte sich der 18-Jährige noch bis zur nächsten Straßeneinmündung, wo er gegenüber einer Gaststätte zusammenbrach. Dort fanden ihn Passanten. Der 18-Jährige musste notoperiert werden. Zeugen sahen unmittelbar nach der Tat einen Mann, der in Richtung Stadtmitte ging. Dieser werde nun gesucht; er könne möglicherweise zur Tataufklärung beitragen, hieß es.