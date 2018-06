Frau erkennt gestohlenes Fahrrad bei Passanten wieder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Merseburg (dpa/sa) - Eine Frau hat in Merseburg ihr gestohlenes Fahrrad wiedererkannt und kurzerhand den Fahrer festgehalten. Die 59-Jährige sah am späten Samstagabend einen 34-Jährigen auf ihrem verschwundenen Drahtesel vorbeiradeln, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie hielt den Mann auf und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass es sich tatsächlich um das Rad handelte, das die 59-Jährige zwei Wochen zuvor als gestohlen gemeldet hatte. Der aufgehaltene Biker gab an, das Zweirad einem Bekannten abgekauft zu haben. Diesen Teil der Geschichte versucht die Polizei noch aufzuklären. Die Frau bekam ihr Rad hingegen sofort zurück.