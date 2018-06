Mann steuert Kleinbus in Wohnzimmer und greift Frau an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Markt Indersdorf (dpa) - Mit seinem Kleinbus ist ein Mann in Oberbayern durch die Terrassentür in eine fremde Wohnung gerast und hat danach eine Bewohnerin angegriffen. Das Motiv des 32-Jährigen, der die Frau leicht verletzte, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Er hatte das Fahrzeug über einen Fußweg und durch einen Zaun ins Wohnzimmer des Anwesens in Indersdorf gesteuert. Danach stieg er aus und attackierte die Frau. Ein 32-Jähriger, der auch in der Wohnung war, kam ihr zur Hilfe und hielt den Mann fest, bis die Polizei kam.

Ob der Angreifer die Bewohner kannte, war zunächst unklar. Diese hatten sich zum Zeitpunkt des Angriffs nicht im Wohnzimmer aufgehalten. Neben dem Kleinbus wurden auch Möbel und die Terrasse erheblich beschädigt. Die Polizei nahm den ebenfalls leicht verletzten Fahrer vorläufig fest. Er machte zunächst keine Angaben zum Motiv seiner Tat.