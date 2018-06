17 Kilo Marihuana beschlagnahmt: Zwei Verdächtige in U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Markkleeberg (dpa/sn) - Die Polizei hat in Markkleeberg bei Leipzig 17 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Zudem seien zwei mutmaßliche Dealer festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Schon seit Februar sei ein 33-Jähriger wegen des Verdachts des Drogenhandels im Visier der Ermittler gewesen. Am Mittwoch griffen die Fahnder schließlich bei einer Übergabe von Marihuana zu. Bei dem 33-Jährigen wurden drei Kilogramm gefunden. Während des Einsatzes wurden die Ermittler auf weiteren Mann aufmerksam. Der 24-Jährige versuchte zu fliehen. Bei der Überprüfung seiner Wohnung fanden die Ermittler ein großes Drogendepot. Beide Männer kamen in Untersuchungshaft.