Schlägerei mit drei Verletzten an Haltestelle in Marburg

Marburg (dpa/lhe) - In der Nähe einer Bushaltestelle in Marburg sind zahlreiche Männer aneinander geraten. Drei Menschen wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Eine vierköpfige Gruppe junger Männer erzählte der Polizei, sie sei in der Nacht zum Montag von acht bis neun Männern attackiert worden. Die Angreifer sollen Stöcke dabei gehabt haben; auch ein Pfefferspray kam demnach zum Einsatz. Hintergründe und der genaue Ablauf der Tat waren zunächst unklar.