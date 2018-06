Psychologe: Falsche Wahrnehmung schürt Angst vor Fremden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marburg/Wiesbaden (dpa) - Der Fall der mutmaßlich von einem Flüchtling getöteten Susanna weckt Ängste in Teilen der Bevölkerung, die aus Expertensicht auch durch Fehleinschätzungen entstehen. "Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir Wahrnehmungsfehlern unterliegen und zur Überschätzung der tatsächlichen Zustände neigen, wenn es um den Zusammenhang von Kriminalität und bestimmten Gruppen geht", sagte der Marburger Sozialpsychologe Ulrich Wagner der Deutschen Presse-Agentur. So könne bei einigen Menschen der Eindruck entstehen, dass viele oder alle Flüchtlinge so seien. "Wir überschätzen die Größenordnung", sagte Wagner.

Ein 20 Jahre alter irakischer Flüchtling steht im Verdacht, die 14-jährige Susanna aus Mainz vergewaltigt und umgebracht zu haben. Ihre Leiche war am Mittwoch in Wiesbaden gefunden worden.