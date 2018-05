Von wegen Ferien: Anklage gegen mutmaßlichen Betrüger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Mann soll Urlauber mit nicht verfügbaren Ferienunterkünften am Gardasee um fast 368 000 Euro geprellt haben. Die Staatsanwaltschaft Mannheim will den 27-Jährigen deshalb wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs vor Gericht bringen und hat nach Angaben vom Freitag Anklage erhoben. Demnach soll es 225 Opfer geben. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, mit drei mutmaßlichen Komplizen zwischen Februar und Juni 2017 mit Hilfe eines extra erstellten Onlineportals das Geld der Urlauber kassiert zu haben. Die Opfer buchten die angepriesenen Unterkünfte über das Portal und zahlten entweder sofort die komplette Summe oder überwiesen eine Anzahlung.

Mehrere Interessenten stellten erst am Gardasee in Italien fest, dass für sie keine Ferienunterkunft zur Verfügung stand. Zwei der mutmaßlichen Mittäter seien bislang noch nicht identifiziert. Eines der Opfer stammt aus dem Großraum Mannheim. Der Angeklagte sei seit November 2017 in Untersuchungshaft. Über die Zulassung der Anklage muss nun das Landgericht Mannheim entscheiden.