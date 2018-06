Brezel zu teuer? Kunde greift Verkäuferin in Bäckerei an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Im Streit um den Preis einer Brezel hat ein Kunde eine Verkäuferin in einer Bäckerei in Mannheim angegriffen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die 33-Jährige am Donnerstag 65 Cent als Preis genannt - was dem Kunden jedoch zu viel war. Er legte lediglich 20 Cent auf den Tresen, schnappte sich die Brezel und ging. Die Verkäuferin nahm die Verfolgung auf. Sie verlangte laut Polizei, dass der Unbekannte die Brezel zurückgebe oder den restlichen Betrag zahle. Doch der Mann beleidigte sie nicht nur, sondern schlug ihr auch noch mit der Brezeltüte und mit der Hand gegen die Wange. Danach türmte er mit dem Gebäck. Die Polizei sucht nun nach dem Mann.