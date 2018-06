Weitere Demonstrationen nach Mord an der 14-jährigen Susanna

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa) - Nach dem Mord an der 14-jährigen Susanna aus Mainz haben sich am Sonntag in der Innenstadt der Landeshauptstadt erneut Demonstranten versammelt. An zwei Gegendemonstrationen, unter anderem unter dem Motto "Mainz - kein Platz für Menschenfeinde - Refugees welcome", nahmen nach Angaben eines Polizeisprechers etwa 120 Menschen teil. Hintergrund der Proteste war der Aufruf der rechtsgerichteten Initiative "Beweg was!". An dieser Demonstration beteiligten sich laut Polizei etwa 100 Menschen.

Zu Störungen oder Vorfällen sei es weder bei der Demonstration noch bei der Gegenveranstaltung gekommen. Eine weitere Gegendemo war angekündigt worden, fand nach Polizeiangaben aber nicht statt.

Die 14-jährige Susanna wurde den Ermittlungen zufolge im Mai in Wiesbaden vergewaltigt und umgebracht. Der Verdächtige Ali B. konnte sich zunächst in den Irak absetzen, wurde dann aber abgeschoben und von der Bundespolizei nach Deutschland überführt. Rechtsexperten sehen das mit Skepsis. Auch die irakische Zentralregierung in Bagdad kritisierte die Übergabe an Deutschland als Rechtsverstoß, da es kein Auslieferungsabkommen zwischen dem Irak und Deutschland gebe.