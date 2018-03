Weißer Ring: Leiterin will nach schweren Vorwürfen Neustart

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Die neue Leiterin des Weißen Rings in Lübeck, Heike Schulz, will einen Neustart der Außenstelle der Opferhilfeorganisation in der Hansestadt. Sie und alle Mitarbeiter seien fassungslos über das, was Menschen in Not mutmaßlich von einem ehemaligen Mitarbeiter angetan wurde, sagte Schulz am Montag. Am Wochenende waren Vorwürfe bekanntgeworden, wonach der ehemalige Leiter der Lübecker Außenstelle Rat suchende Frauen sexuell belästigt und bedrängt haben soll. Die Geschehnisse hätten einen Schatten auf die Arbeit der Organisation in der Vergangenheit geworfen, sagte Schulz. Ziel sei es jetzt, Vertrauen zurückzugewinnen und im Rahmen eines Neustarts auch künftig Kriminalitätsopfern zur Seite zu stehen.