Großvater missbraucht Enkelinnen: Mehrjährige Haftstrafe

Mainz (dpa/lrs) - Weil ein Großvater seine beiden kleinen Enkelinnen sexuell missbraucht hat, ist er vom Amtsgericht Mainz zu zwei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt worden. Die beiden Kinder waren zum Zeitpunkt der Tat sechs und acht Jahre alt. "Es tut mir leid, es war ein Fehler", sagte der Mann vor Gericht, als er die Taten einräumte. Damit ersparte er den beiden Schülerinnen, vor Gericht erscheinen zu müssen.

Das Geständnis sei "leider das Einzige", was zugunsten des 58-Jährigen in die Waagschale geworfen werden könne, sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung am Dienstag. Als Großvater habe der Mann das Vertrauen seiner Enkelinnen und seiner Schwiegertochter schwer missbraucht.

Die Mutter der beiden Mädchen sagte vor Gericht: "So etwas habe ich ihm nie zugetraut." Die beiden Kinder litten bis heute unter den Taten, die 2014 und 2015 geschahen. Das ältere Mädchen habe immer wieder Wutausbrüche, während das jüngere unter Schlafstörungen und Alpträumen leide. Die Kleine werde psychologisch betreut, die Größere lehne das ab.

Der 58-Jährige erzählte, er sei von seinem Vater als Kind auf ähnliche Weise missbraucht worden. Er habe das nicht als besonders schlimm empfunden. Der seit einem Unfall 2001 arbeitslose Gebäudereiniger ist bereits wegen anderer Taten vorbestraft gewesen.