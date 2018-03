Gestohlene Motorräder in Worms aufgetaucht: Täter gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Drei aus einer Werkstatt in Mainz gestohlene historische Motorräder sind in Worms wieder aufgetaucht. Der mutmaßliche Täter hatte die Maschinen im Internet angeboten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei einem Verkaufsgespräch in Worms wurde der Täter von den Ermittlern festgenommen. Er hatte den Beamten in Zivil alle drei entwendeten Maschinen angeboten. Die Kriminalpolizei ermittelt, wie die das Diebesgut von Mainz nach Worms gebracht wurde. Den Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren. Bei den Motorrädern handelt es sich um eine Yamaha XS 650, eine Honda CX 500, und eine Honda CX 650 C.