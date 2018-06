Demos und Gegendemos in Mainz nach dem Tod von Susanna

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Demonstrationen in Mainz nach dem gewaltsamen Tod von Susanna gehen weiter. Am heutigen Sonntag plant die Initiative "Beweg was!" auf dem Ernst-Ludwig-Platz in Mainz am Schloss eine Kundgebung. Sie hatte unter dem Titel "Merkel muss weg" in den vergangenen Wochen gegen illegale Einwanderung protestiert.

Ein Bündnis mit dem Namen "Kein Platz für Menschenfeinde - Refugees welcome" will rund um den Ernst-Ludwig-Platz eine Gegendemo gegen Fremdenfeindlichkeit veranstalten. Unter dem Motto "Bunter Montag Mainz" plant ein weiteres Bündnis zeitgleich eine Demo am Schlosstor gegen Ausländerhass. Die Initiative "Mainz gegen Rechts" demonstriert am Markt.