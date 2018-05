Vor Gefängnis bewahrt: Chefin bezahlt Strafe von 2490 Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Seine Chefin hat einen 30-Jährigen in Magdeburg kurzerhand vor einer rund achtmonatigen Gefängnisstrafe bewahrt. Der Mann stand am Mittwoch vor Gericht, weil er Bundespolizisten während der Rückreise von einem Fußballspiel beleidigt hatte, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Im Gerichtssaal kam heraus, dass zwei Haftbefehle gegen den 30-Jährigen vorlagen. Er hatte zwei Strafen nicht beglichen. Daher wurde er nach der Urteilsverkündung festgenommen. Der Freiheitsentzug war jedoch nur von kurzer Dauer: Die Chefin des Mannes bezahlte die beiden Strafen in Höhe von 2490 Euro und ersparte ihm damit 240 Tage Gefängnis.