Unbekannte sprengen Geldautomaten in Magdeburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Unbekannte haben in Magdeburg einen Geldautomaten in einer Sparkassenfiliale aufgesprengt. In der Nacht zum Freitag hatten Zeugen laute Knallgeräusche und eine starke Rauchentwicklung gemeldet, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte. Im Automatenraum der Sparkasse hatten die Täter vermutlich ein Gasgemisch in den Automaten eingeleitet und diesen so gesprengt. Ob sie Geld erbeuteten, war zunächst unklar.