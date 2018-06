Radfahrer schlägt Fußgänger aus voller Fahrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg hat ein Radfahrer einen Fußgänger aus voller Fahrt mit der Faust gegen den Hinterkopf geschlagen. Zunächst hatte er den 39 Jahre alten Passanten am späten Freitagabend vom Rad aus angepöbelt, wie die Polizei in Magdeburg am Samstag mitteilte. Der Fußgänger ermahnte den Mountainbikefahrer zur Ruhe und ging weiter. Kurz darauf folgte der tätliche Angriff von hinten. Der Täter flüchtete. Die Polizei sucht nach ihm. Der Angegriffene erlitt laut einem Polizeisprecher augenscheinlich keine Verletzungen, klagte aber über Schmerzen am Hinterkopf.