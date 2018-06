Gestohlenes Auto brennt in Magdeburg aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg ist ein gestohlenes Auto abgebrannt. Der Wagen wurde in der Nacht zu Samstag auf einem Supermarkt-Parkplatz gelöscht, wie die Polizei mitteilte. Ermittlungen ergaben, dass das Auto zuvor gestohlen wurde. Zudem war es in mehrere Unfälle auf der Autobahn verwickelt, von denen der Fahrer geflüchtet ist. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, um die Täter zu finden. Auch die Brandursache muss noch geklärt werden.