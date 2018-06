Einschusslöcher an Magdeburger AfD-Wahlkreisbüro entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg/Burg (dpa/sa) - Die Polizei hat bei einer nächtlichen Streifenfahrt zwölf Einschusslöcher in den Scheiben eines AfD-Wahlkreisbüros in Magdeburg entdeckt. Es handele sich vermutlich um Schüsse aus einer Druckluftwaffe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Scheiben seien nicht vollständig durchlöchert worden. Das Büro war zur Tatzeit in der Nacht zu Sonntag nach bisherigen Erkenntnissen nicht besetzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Es ist nicht der einzige Vorfall. Bereits am Freitagmorgen seien Schmierereien an den Scheiben des AfD-Büros entdeckt worden. In Burg wurde an einem Wahlkreisbüro der Partei ein Briefkasten mit Böllern gesprengt. Die Polizei sicherte in der Nacht zu Samstag die Spuren und die herumliegenden Sendungen aus dem zerstörten Briefkasten.